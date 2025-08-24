Мессенджер MAX
24 августа, 03:05

Российские снайперы начали прикрывать штурмовые группы от дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BPTU

Военный Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Саныч сообщил, что российские снайперы выполняют не только классические задачи по поражению живой силы, но и прикрывают штурмовые группы от беспилотников.

«Работа снайперов — это не просто уничтожать теперь живую силу противника, но ещё стараться максимально прикрывать штурмовые группы, то есть сбивать птички (БПЛА) со снайперских винтовок на дальнюю дистанцию. В принципе, вот это поменялось в войне», — приводит слова военнослужащего РИА «Новости».

Снайпер уточнил, что приоритетной целью остаются группы противника, перемещающиеся по открытой местности. Саныч добавил, что российские военнослужащие поджидают врага в местах переходов на открытках, когда противник заходит на ротацию, меняет людей на позициях или заносит боекомплект, провизию.

Число дезертиров из ВСУ, сбежавших в Румынию, достигло численности армейского корпуса
Ранее выяснилось, что украинские военные сдавали бойцам Вооружённых сил Российской Федерации позиции своих подразделений в Харьковской области. Зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям. Об этом рассказал руководитель российской администрации региона Виталий Ганчев.

