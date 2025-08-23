Ганчев сообщил, что ВСУ сдавали российским военным позиции в Харьковской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
Украинские военные сдавали бойцам Вооружённых сил Российской Федерации позиции своих подразделений в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель российской администрации региона Виталий Ганчев. Во время общения с РИА «Новости» он подчеркнул, что на данном направлении таких случаев было зарегистрировано очень много.
«Конкретно на Харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — рассказал глава российской администрации Харьковской области.
Кроме того, по словам Ганчева, российские войска подошли к окраинам города Купянск в Харьковской области. На данном участке линии соприкосновения постоянно ведутся интенсивные боевые действия. Это свидетельствует о том, что противник перебросил под Купянск резервы и оказывает серьёзное сопротивление. При этом Армия России смогла взять под контроль важный логистический путь, по которому снабжался украинский гарнизон. Речь идёт о трассе, соединяющей Купянск, Шевченково и Чугуев.