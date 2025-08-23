Украинские военные сдавали бойцам Вооружённых сил Российской Федерации позиции своих подразделений в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель российской администрации региона Виталий Ганчев. Во время общения с РИА «Новости» он подчеркнул, что на данном направлении таких случаев было зарегистрировано очень много.

«Конкретно на Харьковском направлении могу сказать, что зафиксировано очень много случаев, когда сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — рассказал глава российской администрации Харьковской области.