24 августа, 04:17

Полицейские стреляли по машине участников теракта в Крокусе более 30 раз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Apryatin

Более тридцати выстрелов потребовалось сотрудникам ДПС, чтобы остановить автомобиль «Рено», на котором скрывались четверо подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Транспорт заметили на 358-м километре М-3 «Украина» возле Малого Полпино. Первый патруль включился в погоню, затем к преследованию присоединился второй. После отказа водителя остановиться полицейские открыли огонь: сперва из пистолетов, потом из автомата.

Выстрелы пробили все четыре колеса. Машина стала терять скорость, врезалась во встречное транспортное средство и остановилась окончательно.

Террористы из «Крокуса» застрелили двух безоружных мужчин, пытавшихся им помешать

А ранее стало известно, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» ни разу не задали вопросы потерпевшим, хотя имеют на это право. В ходе каждого заседания они сидят с опущенными головами. В начале месяца Второй западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению дела о нападении на «Крокус Сити Холл» по существу. Вскоре процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

