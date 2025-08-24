Мессенджер MAX
24 августа, 04:04

Фигуранты дела о теракте в Крокусе ни разу не задали вопросы потерпевшим

Обложка © Life.ru

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не задали ни одного вопроса потерпевшим в суде, хотя имеют на это право. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на одного из участников процесса.

В ходе каждого заседания фигуранты сидят с опущенными головами. В начале месяца Второй западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению дела о нападении на «Крокус Сити Холл» по существу. Вскоре процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

Ранее сокамерники жаловались на поведение наглого террориста из «Крокуса». Фигурант дела в условиях СИЗО не только сам усердно читает Коран и молится, но и крайне активно — порой даже агрессивно, — склоняет к этим практикам своего соседа по камере, который также проходит по делу о терроризме, но по другому эпизоду. Однако в ходе судебных слушаний непосредственные исполнители чудовищного акта демонстрируют поразительную отстранённость.

