Фигуранты дела о теракте в Крокусе ни разу не задали вопросы потерпевшим

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не задали ни одного вопроса потерпевшим в суде, хотя имеют на это право. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на одного из участников процесса.

В ходе каждого заседания фигуранты сидят с опущенными головами. В начале месяца Второй западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению дела о нападении на «Крокус Сити Холл» по существу. Вскоре процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.