Навязывает Коран: Сокамерники жалуются на поведение наглого террориста из «Крокуса»

Поведение обвиняемых в кровавом теракте в «Крокус Сити Холле» за решёткой и в зале суда продолжает вызывать вопросы. Как стало известно от адвоката одного из сокамерников, фигурант дела в условиях СИЗО не только сам усердно читает Коран и молится, но и крайне активно — порой даже агрессивно, — склоняет к этим практикам своего соседа по камере, который также проходит по делу о терроризме, но по другому эпизоду.

«Мой подзащитный на очередной встрече со мной по его уголовному делу посетовал мне, что один из 19 террористов по делу «Крокуса», который содержится с ним в камере, если не этапируется для участия в судебном разбирательстве, то постоянно молится, читает Коран, а также зачастую в агрессивной форме склоняет моего доверителя принять Ислам», — сообщил в беседе с ТАСС защитник.

В ходе судебных слушаний непосредственные исполнители чудовищного акта демонстрируют поразительную отстранённость. По свидетельству участника процесса, с самого первого заседания они не позволяют себе поднять взгляд на присутствующих, сохраняя позу смирения или, возможно, вызова.

По мнению источника, ждать скорого завершения процесса не приходится — приговор по делу о теракте в «Крокусе» вряд ли будет вынесен до конца этого года.