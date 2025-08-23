Навязывает Коран: Сокамерники жалуются на поведение наглого террориста из «Крокуса»
ТАСС: Фигурант дела о теракте в Крокусе заставляет сокамерника читать Коран
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
Поведение обвиняемых в кровавом теракте в «Крокус Сити Холле» за решёткой и в зале суда продолжает вызывать вопросы. Как стало известно от адвоката одного из сокамерников, фигурант дела в условиях СИЗО не только сам усердно читает Коран и молится, но и крайне активно — порой даже агрессивно, — склоняет к этим практикам своего соседа по камере, который также проходит по делу о терроризме, но по другому эпизоду.
«Мой подзащитный на очередной встрече со мной по его уголовному делу посетовал мне, что один из 19 террористов по делу «Крокуса», который содержится с ним в камере, если не этапируется для участия в судебном разбирательстве, то постоянно молится, читает Коран, а также зачастую в агрессивной форме склоняет моего доверителя принять Ислам», — сообщил в беседе с ТАСС защитник.
В ходе судебных слушаний непосредственные исполнители чудовищного акта демонстрируют поразительную отстранённость. По свидетельству участника процесса, с самого первого заседания они не позволяют себе поднять взгляд на присутствующих, сохраняя позу смирения или, возможно, вызова.
По мнению источника, ждать скорого завершения процесса не приходится — приговор по делу о теракте в «Крокусе» вряд ли будет вынесен до конца этого года.
Трагические события 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» унесли жизни 149 человек. Нападавшие открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», после чего подожгли здание. По данным следствия, один из задержанных исполнителей дал показания, указывающие на причастность украинской государственной структуры к организации преступления. Сообщается, что после атаки боевики предприняли попытку скрыться в Киеве, рассчитывая на вознаграждение, однако были задержаны в Брянской области. 23 июня 2025 года СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе».
С 4 августа в Московском городском суде начался закрытый судебный процесс по уголовному делу. Слушания проводятся без допуска прессы и публики, что обусловлено угрозой безопасности всем участникам.