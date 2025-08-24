Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 августа, 04:21

В Госдуме предложили ввести единый льготный стандарт на проезд пенсионеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CroMary

Депутаты от ЛДПР направили в кабмин законопроект, нацеленный на установление единого стандарта льготного проезда для пенсионеров в пригородных и межмуниципальных автобусах, а также в пригородных поездах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст законопроекта.

Инициатива предусматривает ограничение стоимости проезда для пенсионеров в пригородных поездах внутри одного региона на уровне не более 70% от полной стоимости билета. Реализация инициативы будет осуществляться посредством согласования между региональными властями и транспортными компаниями, что позволит компенсировать возможные убытки перевозчиков.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в действующем российском законодательстве нет единого нормативного акта, регулирующего право пенсионеров на льготный проезд.

На сегодняшний день бесплатный проезд предоставляется лишь отдельным категориям граждан: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети-сироты. Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, предусмотрена компенсация только отдельных поездок.

Ранее член Совета Федерации Наталия Косихина рассказала о том, что граждане России могут докупить баллы и стаж для выхода на страховую пенсию, если их не хватает. Однако для этого необходимо соответствовать определённым требованиям по возрасту, страховому стажу и количеству накопленных пенсионных баллов. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

