Сведения получены из базы importgenius, которая анализирует международную торговлю по официальным источникам, включая американскую таможню. Согласно данным сервиса, каждая поставка Silvus предназначалась для интеграции оборудования Skyeton с радиостанциями компании.

Одна из поставок, зафиксированная под таможенной декларацией №020450, включала изолированные проводники китайского производства на сумму 1643 доллара. Элементы, вероятно, применяются для обеспечения связи бортовых систем беспилотника Raybird. Последняя партия прибыла на Украину 28 мая, дата отправки не указана.

Ранее стало известно, что Минобороны США уже несколько месяцев не даёт киевскому режиму разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Отмечается, что Киев не использует дальнобойные системы ATACMS с конца весны. С того момента Вооружённые силы Украины лишь раз пытались атаковать с их помощью территорию Российской Федерации, но получили запрет на это от Соединённых Штатов.