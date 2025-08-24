Названы главные признаки, по которым можно узнать террориста в толпе

МВД России опубликовало на своём официальном сайте перечень признаков, позволяющих распознать террористов в общественных местах. Ключевой совет министерства касается подозрительных лиц, одетых не по сезону.

«Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку — будьте внимательны — под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы», — отметили в министерстве.

В рекомендациях также подчеркнули, что следует обращать внимание на людей с крупногабаритным багажом в неподходящих для этого местах. Эксперты МВД призвали граждан держаться подальше от тех, кто ведёт себя нервозно, испуганно, оглядывается по сторонам или проверяет что-то в своей одежде или сумке.

Специалисты ведомства советуют постараться запомнить приметы подозрительных людей, но не пытаться останавливать их самостоятельно, чтобы не стать первой жертвой. При невозможности удалиться от такого человека следует наблюдать за его мимикой, поскольку преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенным, с плотно сжатыми или медленно двигающимися губами, как будто читающим молитву. Кроме того, в министерстве призвали никогда не принимать от незнакомцев пакеты и сумки и не оставлять свой багаж без присмотра.