24 августа, 05:41

Две авиабомбы времён ВОВ уничтожили в Волгоградской области

Пиротехники МЧС России уничтожили две фугасных авиабомбы в Волгоградской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Во время земляных работ обнаружено две фугасные авиабомбы времён Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Опасные находки обезвредили сотрудники МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пиротехники МЧС России уничтожили две фугасных авиабомбы в Волгоградской области. Видео © Telegram / МЧС России

«В Волгоградской области во время земляных работ обнаружили две авиабомбы ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Специалисты прибыли на место после сообщения о находке военных снарядов. Для ликвидации угрозы было организовано вывоз бомб на специализированный полигон, где они были подорваны контролируемым взрывом.

Ранее в Белграде сапёры обезвредили авиабомбу времён Второй мировой войны, обнаруженную в жилом квартале. Вес боеприпаса составлял 500 килограммов, и он представлял серьёзную угрозу. Операцию проводили специалисты Сектора по чрезвычайным ситуациям совместно с полицейскими подразделениями.

