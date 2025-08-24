Две авиабомбы времён ВОВ уничтожили в Волгоградской области

Во время земляных работ обнаружено две фугасные авиабомбы времён Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Опасные находки обезвредили сотрудники МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пиротехники МЧС России уничтожили две фугасных авиабомбы в Волгоградской области. Видео © Telegram / МЧС России

«В Волгоградской области во время земляных работ обнаружили две авиабомбы ФАБ-100 времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Специалисты прибыли на место после сообщения о находке военных снарядов. Для ликвидации угрозы было организовано вывоз бомб на специализированный полигон, где они были подорваны контролируемым взрывом.