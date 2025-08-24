В Германии нашли могилу ликвидированного наёмника ВСУ

В немецком городе Бад-Вильдбад близ Штутгарта обнаружена могила Димитриоса Феррары — 38-летнего наёмника, погибшего в рядах ВСУ. Мужчина планировал построить совместный украино-немецкий бизнес. Это выяснило РИА «Новости».

«Папа, ты всегда будешь в нашем сердце» и банка с коктейлем «виски и кола», — на могиле оставлены личные дары семьи: лампада с надписью.

Феррара был ликвидирован в зоне боевых действий в ДНР и похоронен в ноябре 2024 года. Его кремированные останки покоятся на кладбище в Бад-Вильдбаде рядом с прахом младшего брата. Он родился в греко-итальянской семье и в юности играл за футбольный клуб FC 07 Furtwangen, позже тренировал юниоров.

В его прошлом — служба в Афганистане, где он писал заметки для сайта Бундесвера. Весной 2022 года он основал компанию «X Intelligence», предлагавшую курсы по разминированию «Проект Украина», а в 2024-м заключил договор о создании инженерного бюро SpecTron LLC, но дальнейшая судьба проекта неизвестна.