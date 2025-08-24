Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 августа, 06:43

Лежит с подогнутыми лапами: ДТП с лосем в Химках встревожило местных жителей

Типичные Химки: На Пятницком шоссе на обочине лежит сбитый лось, спасателей нет

В ночь на 24 августа на оживлённом участке Пятницкого шоссе в подмосковных Химках произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Как сообщает телеграм-канал «Типичные Химки», между поворотом на микрорайон Отрада и АЗС «Лукойл» был сбит крупный взрослый лось, который после наезда остался лежать на обочине проезжей части.

«Сегодня ночью на Пятницком шоссе между поворотом на Отраду и Лукойлом сбили большого лося»,отмечается в публикации.

Сбитый лось лежит на дороге. Видео © Telegram / «Типичные Химки»

Местные жители, обнаружившие животное, выражают серьёзную обеспокоенность его состоянием и настаивают на срочном вызове специалистов — ветеринаров и спасателей. Однако на момент публикации информации оставалось неизвестным, была ли оказана помощь пострадавшему лосю или к нему выехала оперативная группа.

На кадрах видно, что животное лежит в неестественной позе — с подогнутыми задними лапами, не делая попыток подняться. Возможно, в результате столкновения с автомобилем лось мог получить множественные переломы конечностей, а также тяжёлые повреждения внутренних органов.

17-летняя девушка не пережила лобовое столкновение с лосем на трассе под Челябинском
Как сообщалось ранее, подмосковные спасатели оказали помощь двум лосям, которые оказались в ловушке на водохранилище и не могли выбраться в течение трёх дней. Инцидент произошёл на территории водохранилища у гидроузла имени Куйбышева в истринском посёлке. Животные не смогли самостоятельно покинуть бетонную площадку у гидроузла, которая стала для них непроходимой преградой. Экстренным службам удалось освободить лосей, и теперь они снова свободно перемещаются по лесу.

Обложка © Telegram / «Типичные Химки»

Алиса Хуссаин
