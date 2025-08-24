Лежит с подогнутыми лапами: ДТП с лосем в Химках встревожило местных жителей

В ночь на 24 августа на оживлённом участке Пятницкого шоссе в подмосковных Химках произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Как сообщает телеграм-канал «Типичные Химки», между поворотом на микрорайон Отрада и АЗС «Лукойл» был сбит крупный взрослый лось, который после наезда остался лежать на обочине проезжей части.

«Сегодня ночью на Пятницком шоссе между поворотом на Отраду и Лукойлом сбили большого лося», — отмечается в публикации.

Сбитый лось лежит на дороге. Видео © Telegram / «Типичные Химки»

Местные жители, обнаружившие животное, выражают серьёзную обеспокоенность его состоянием и настаивают на срочном вызове специалистов — ветеринаров и спасателей. Однако на момент публикации информации оставалось неизвестным, была ли оказана помощь пострадавшему лосю или к нему выехала оперативная группа.

На кадрах видно, что животное лежит в неестественной позе — с подогнутыми задними лапами, не делая попыток подняться. Возможно, в результате столкновения с автомобилем лось мог получить множественные переломы конечностей, а также тяжёлые повреждения внутренних органов.