Ещё два дрона сбито над Кингисеппским районом Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленобласти сбиты ещё два беспилотника, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Пожарные силы продолжают локализацию возгорания на территории терминала в Усть-Луге. По предварительным данным, ёмкости с топливом не пострадали от огня.