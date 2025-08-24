Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 06:31

Ещё два дрона сбито над Кингисеппским районом Ленобласти

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Кингисеппском районе Ленобласти сбиты ещё два беспилотника, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Пожарные силы продолжают локализацию возгорания на территории терминала в Усть-Луге. По предварительным данным, ёмкости с топливом не пострадали от огня.

В Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль, ранены двое
В Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль, ранены двое

Прошлой ночью российские силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над 14 регионами России, в том числе, и Ленобластью. В результате падения обломков в порту Усть-Луга произошёл пожар.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar