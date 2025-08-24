Ещё два дрона сбито над Кингисеппским районом Ленобласти
Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Кингисеппском районе Ленобласти сбиты ещё два беспилотника, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Пожарные силы продолжают локализацию возгорания на территории терминала в Усть-Луге. По предварительным данным, ёмкости с топливом не пострадали от огня.
Прошлой ночью российские силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над 14 регионами России, в том числе, и Ленобластью. В результате падения обломков в порту Усть-Луга произошёл пожар.