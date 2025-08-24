Российский боксёр Гассиев одержал победу над американцем в Майами

Российский боксёр Мурат Гассиев уверенно продвигается по профессиональному рингу, одержав очередную победу над американским спортсменом Джереми Милтоном. Триумфальное выступление состоялось в рамках вечера профессионального бокса на престижной арене «Миккосуки Индиан Гейминг Резорт» в Майами.

Поединок в первой тяжёлой весовой категории продемонстрировал превосходство Гассиева: после шести напряжённых раундов его соперник отказался продолжать бой, что означало досрочную победу россиянина. Этот успех стал важным шагом в карьере спортсмена.

Мурат Гассиев и Джереми Милтон. Видео © Telegram / Murat IRON Gassiev

«Спасибо за поддержку! Двигаемся дальше», — кратко прокомментировал событие Гассиев в своём телеграм-канале.

Интересно, что изначально Гассиев готовился к бою с представителем Польши Анджеем Вавжиком, но в последний момент тот получил травму, и организаторам пришлось срочно искать замену. Джереми Милтон, хотя и стал достойным соперником, не смог противостоять технике и опыту Гассиева.

Этот бой стал для Гассиева первым после октябрьского триумфа 2024 года, когда он одержал эффектную победу над датским боксёром Кемом Юнгквистом на турнире «Ночь чемпионов IBA» (ныне IBA.PRO), отправив того в нокаут.

Гассиев, являющийся бывшим объединённым чемпионом мира по версиям WBA (2018) и IBF (2016—2018) в первом тяжёлом весе, продолжает демонстрировать высочайший класс. В его активе также титулы чемпиона по версии WBA Inter-Continental (2023), чемпиона Евразии по версии EBP (2022—2023) и чемпиона Азии по версии WBA Asia (2021—2023) в тяжёлом весе.

