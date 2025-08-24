Россия одержала убедительную победу над Украиной в кибервойне. Такое заявление сделали представители издания Strategic Culture.

«Война между Россией и НАТО на Украине не ограничивается физическим полем боя. С самого начала конфликта киберпространство стало одной из главных арен противостояния между Москвой и Киевом, и здесь, как и на поле боя, Россия, похоже, одерживает решительную победу», — отметили в публикации.

Подчёркивается, что российская киберразведка значительно превосходит оборонные системы Украины, которые полностью зависят от НАТО. Киев не только лишился способности к наступлению на фронте, но и не может защитить свои цифровые активы.

Между тем, по информации издания, НАТО, раздираемое внутренними противоречиями и экономическими проблемами государств-членов, безучастно взирает на разворачивающийся крах Украины.