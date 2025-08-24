Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 07:50

Россия одержала победу над Украиной на новом фронте

Strategic Culture: РФ берёт вверх над Украиной в кибервойне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Россия одержала убедительную победу над Украиной в кибервойне. Такое заявление сделали представители издания Strategic Culture.

«Война между Россией и НАТО на Украине не ограничивается физическим полем боя. С самого начала конфликта киберпространство стало одной из главных арен противостояния между Москвой и Киевом, и здесь, как и на поле боя, Россия, похоже, одерживает решительную победу», — отметили в публикации.

Подчёркивается, что российская киберразведка значительно превосходит оборонные системы Украины, которые полностью зависят от НАТО. Киев не только лишился способности к наступлению на фронте, но и не может защитить свои цифровые активы.

Между тем, по информации издания, НАТО, раздираемое внутренними противоречиями и экономическими проблемами государств-членов, безучастно взирает на разворачивающийся крах Украины.

«Доказано опытом»: В России оценили влияние украинских ракет «Фламинго» на ход СВО
«Доказано опытом»: В России оценили влияние украинских ракет «Фламинго» на ход СВО

Ранее сообщалось, что американская фирма, создающая современные системы связи, передала 41 комплект электронных компонентов украинскому производителю дронов Raybird компании Skyeton.

Ольга Сливченко
