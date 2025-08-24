Кудрявцева назвала развод Дибровых спектаклем и набросилась на Товстика

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в комментарии для издания Super приоткрыла завесу тайны над громким разводом Полины и Дмитрия Дибровых. По словам медийной персоны, в истории этой пары далеко не всё так однозначно, как может показаться со стороны, и ситуация напоминает тщательно спланированный спектакль.

Кудрявцева, имеющая доступ к закрытой информации через свою подругу Катю Гордон (которая представляет в суде интересы новой возлюбленной Диброва — 40-летней Елены Товстик), высказала резкую критику в адрес Романа Товстика. Она подчеркнула, что независимо от личных отношений, мужчина не имеет права унижать женщину, прожившую с ним два десятилетия и родившую шестерых детей.

«Ой, Господи, Боже мой. Сколько я знаю, сколько я знаю. Там вообще всё непросто, ну вот спектакль чистой воды. Вообще неважно, кто с кем спит, кто куда ушёл. Но не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шесть детей. Вот это, я считаю, прям зашквар, если мужик себя так ведёт», — заявила Кудрявцева.

Примечательно, что обе стороны конфликта сохраняют образцовое спокойствие, избегая публичных комментариев. Единственным заявлением Полины Дибровой стал пост после официального оформления развода, в котором она выразила благодарность мужу и пообещала всегда защищать честь их фамилии. Дмитрий Дибров, в свою очередь, продолжает хранить полное молчание.

Особый интерес вызывает тот факт, что инициатором расторжения брака выступила именно Полина, хотя ранее она неоднократно заявляла о нежелании уходить от супруга, с которым прожила 16 лет. Для своей семьи телеведущий построил роскошный особняк на Рублёвке стоимостью 750 миллионов рублей.