«Идея появилась месяц назад»: Диброва застукали с двумя блондинками
Дмитрий Дибров был замечен с Катей и Волгой Король на фоне развода с женой
Катя и Волга Король с Дмитрием Дибровым. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bliznyashkikorol
Телеведущий Дмитрий Дибров, недавно объявивший о разводе со своей женой Полиной, сосредоточился на творческих планах. Сейчас он работает над музыкальным проектом с сестрами-близнецами Катей и Волгой Король в стенах своего особняка. Об этом Kp.ru рассказали сами близняшки.
Катя и Волга Король с Дмитрием Дибровым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bliznyashkikorol
«Идея создать музыкальную коллаборацию с Димой появилась у нас около месяца назад. За это время мы уже записали с Димой две композиции. Песни сейчас на стадии аранжировки. Мы удивились, каким профессионалом в музыке оказался Дмитрий Дибров», — рассказали они.
Сестры Король отметили, что телеведущий сохраняет корректность и тактичность после развода, уделяет внимание детям и окружил себя талантливыми специалистами. Старший сын Диброва присутствует на репетициях, проходящих в домашней студии ведущего.
Напомним, что Дибров и его супруга Полина Диброва (Наградова) готовятся к разводу. Пара уже давно не живёт вместе и находится на грани официального расторжения брака. Разница в возрасте и разный ритм жизни стали одной из причин разлада, а при официальном разводе им придётся обращаться в суд, поскольку у супругов трое несовершеннолетних детей — Александр, Фёдор и Илья. В Сети также обсуждался роман Полины Дибровой с бизнесменом Романом Товстиком. Женщина, находясь в Италии, опубликовала тревожное сообщение с фотографией горящей свечи, которое вызвало широкий резонанс среди пользователей.