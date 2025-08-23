«Идея появилась месяц назад»: Диброва застукали с двумя блондинками

Телеведущий Дмитрий Дибров, недавно объявивший о разводе со своей женой Полиной, сосредоточился на творческих планах. Сейчас он работает над музыкальным проектом с сестрами-близнецами Катей и Волгой Король в стенах своего особняка. Об этом Kp.ru рассказали сами близняшки.

Катя и Волга Король с Дмитрием Дибровым. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bliznyashkikorol

«Идея создать музыкальную коллаборацию с Димой появилась у нас около месяца назад. За это время мы уже записали с Димой две композиции. Песни сейчас на стадии аранжировки. Мы удивились, каким профессионалом в музыке оказался Дмитрий Дибров», — рассказали они.