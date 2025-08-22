Любовник-миллиардер Дибровой поставил её в пример своей нестабильной жене

В контексте сразу двух связанных разводов, сотрясающих светскую хронику, бизнесмен Роман Товстик высказался о контрасте характеров своей супруги Елены и его предполагаемой новой возлюбленной Полины Дибровой. Он отметил спокойствие и рассудительность нынешней жены 65-летнего Дмитрия Диброва, противопоставив их чрезмерной эмоциональности своей благоверной.

Пока знаменитый телеведущий завершает бракоразводный процесс с 36-летней Полиной, уже уладив имущественные и родительские вопросы при участии адвокатов, аналогичная ситуация разворачивается и в жизни четы Товстиков. Предприниматель также расторгает брак с матерью своих шестерых детей, с которой провёл вместе 19 лет.

Сам Роман настаивает на том, что мать его детей ведёт себя слишком импульсивно. Он провёл параллель между Еленой и Полиной, подчеркнув уравновешенность своей новой избранницы. Бизнесмен признался, что утомился от нескончаемых конфликтов и скандалов с женой.

«Полина смогла официально и цивилизованно организовать развод и решить все вопросы благодаря правильному взаимодействию адвокатов и взаимному уважению. В то время как ситуация с Еленой и её «защитниками», к сожалению, превращается в фарс с публичными дрязгами. Это только усугубляет конфликт и усложняет поиск компромисса», — излил душу Товстик в соцсетях.

Супруга миллиардера Елена обратилась за поддержкой к известному юристу Кате Гордон, которая регулярно делится деталями процесса. Правозащитница утверждает, что Роман не настроен на мирное расставание, и, более того, забрал троих детей, которые, по её словам, теперь живут в одном доме с ним и Дибровой.