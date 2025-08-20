«Алкоголь и препараты»: Диброву предрекли проблемы со здоровьем на фоне развода

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после 16 лет совместной жизни, на этом фоне у телеведущего могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем, подозревает цифровой психолог Вера Ганеева. По её словам, звезде предстоит сложный год, ведь он не хочет раскрывать подробности конфликта с женой, якобы затаил обиду и переживает всё в себе.

На фоне скандала Дибров будет иметь проблемы с сердцем, полагает эксперт. Она призвала артиста следить за здоровьем, потому что «жизненной энергии осталось очень мало»