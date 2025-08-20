Мессенджер MAX
20 августа, 07:28

«Алкоголь и препараты»: Диброву предрекли проблемы со здоровьем на фоне развода

Психолог Ганеева: У Диброва из-за развода могут начаться проблемы со здоровьем

Дмитрий и Полина Дибровы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / polinadibrova

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после 16 лет совместной жизни, на этом фоне у телеведущего могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем, подозревает цифровой психолог Вера Ганеева. По её словам, звезде предстоит сложный год, ведь он не хочет раскрывать подробности конфликта с женой, якобы затаил обиду и переживает всё в себе.

На фоне скандала Дибров будет иметь проблемы с сердцем, полагает эксперт. Она призвала артиста следить за здоровьем, потому что «жизненной энергии осталось очень мало»

«И если энергия на нуле, человек покидает этот мир. Он может себя добить. <…> Его внутренние метания спровоцируют саморазрушение посредством алкоголя, препаратов. Следующий год для него будет очень тяжёлым», — заключила собеседница «Радио 1».

Ранее Life.ru сообщил о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с молодой супругой Полиной, которая якобы покинула 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком — отцом шестерых детей и совладельцем крупной корпорации. Друзья Диброва уже рассказали о его состоянии после измены жены. В свою очередь адвокат Александр Добровинский раскрыл условия развода Дмитрия и Полины Дибровых.

