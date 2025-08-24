Дизайнер Лебедев посетил Пермь и в корне изменил мнение о городе

Известный дизайнер Артемий Лебедев после 13-летнего перерыва посетил Пермь и признался, что город преобразился. Он отметил обновлённую набережную, появление «Зеленого кольца» и современный облик города. Этим он поделился на пермском форуме «Города будущего».

«Пермь сильно изменилась к лучшему. Появились новая набережная, освещение и «Зеленое кольцо» — место, где раньше были свалки, а теперь прекрасная зона отдыха. Город стал современным и комфортным. Здесь есть все возможности для жизни и бизнеса», — сказал он.

По словам дизайнера, жители Перми должны ценить уже сделанные изменения и развивать город дальше. Он также отметил выгодное расположение — всего полтора часа перелёта от Москвы. Во время форума «Города будущего» школьник Пётр Нохрин, известный своей активной позицией, спросил Лебедева о конкуренции с Екатеринбургом. В ответ дизайнер пошутил, что готов наклеить на свой ноутбук стикер «Пермь — главный город Урала», если ему его принесут. Однако до конца встречи наклейку ему так и не передали.

Напомним, что ранее Лебедев нелестно высказывался о данном населённом пункте. Тогда он заявил, что Пермь — это «затхлый город, в котором ничего не происходит».