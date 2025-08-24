Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 08:40

Сбит ещё один вражеский БПЛА над Ленобластью

МО: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над Ленобластью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Ленинградской области», — доложили в военном ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что инцидент произошёл около 10.05 по московскому времени.

Ещё два дрона сбито над Кингисеппским районом Ленобласти
Ещё два дрона сбито над Кингисеппским районом Ленобласти

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 августа силы ПВО перехватили 95 украинских БПЛА над 14 регионами страны. Дроны были сбиты в Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar