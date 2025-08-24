Сбит ещё один вражеский БПЛА над Ленобластью

Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Ленинградской области», — доложили в военном ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что инцидент произошёл около 10.05 по московскому времени.