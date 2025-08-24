Сбит ещё один вражеский БПЛА над Ленобластью
МО: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над Ленобластью
Российские системы ПВО успешно перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Ленинградской области», — доложили в военном ведомстве.
Также в Минобороны добавили, что инцидент произошёл около 10.05 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 августа силы ПВО перехватили 95 украинских БПЛА над 14 регионами страны. Дроны были сбиты в Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.