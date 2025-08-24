Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 09:00

Синоптик посоветовал москвичам не ждать бархатного сезона в этом году

Вильфанд заявил об отсутствии бархатного сезона в Москве в этом году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил об отсутствии традиционного бархатного сезона в Московском регионе в текущем году. Соответствующее заявление он сделал в комментарии агентству ТАСС, подробно объяснив метеорологические причины этого явления.

«Бархатного сезона уже не будет, конечно, в Московском регионе. Под бархатным сезоном понимается ситуация, когда температура воды и воздуха комфортная, не очень жаркая и приблизительно одинаковая. Сейчас уже у Звенигорода [температура составляет] плюс 16 градусов, на юге Московской области — плюс 18 градусов, а во многих притоках Москвы — плюс 14-15 градусов», — констатировал Вильфанд.

Главной причиной преждевременного завершения купального сезона специалист назвал аномально холодные ночи, установившиеся в столичном регионе. Ночные температуры в Москве стабильно опускаются ниже 10 градусов тепла, что приводит к интенсивному охлаждению водных объектов. По словам метеоролога, такой температурный режим делает невозможным формирование комфортных условий для отдыха у воды, которые характерны для классического бархатного сезона.

Вильфанд подчеркнул, что текущие показатели температуры воды в водоёмах Подмосковья уже сейчас соответствуют осенним значениям, что исключает возможность возврата к летним условиям.

В Москве утром 24 августа ожидается туман с видимостью 100-150 метров
В Москве утром 24 августа ожидается туман с видимостью 100-150 метров

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей в сентябре ждёт классическое бабье лето. При этом он подчеркнул, что точное время начала этого погодного явления будет известно не ранее чем за трое суток до его наступления.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar