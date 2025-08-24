Синоптик посоветовал москвичам не ждать бархатного сезона в этом году
Обложка © Life.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил об отсутствии традиционного бархатного сезона в Московском регионе в текущем году. Соответствующее заявление он сделал в комментарии агентству ТАСС, подробно объяснив метеорологические причины этого явления.
«Бархатного сезона уже не будет, конечно, в Московском регионе. Под бархатным сезоном понимается ситуация, когда температура воды и воздуха комфортная, не очень жаркая и приблизительно одинаковая. Сейчас уже у Звенигорода [температура составляет] плюс 16 градусов, на юге Московской области — плюс 18 градусов, а во многих притоках Москвы — плюс 14-15 градусов», — констатировал Вильфанд.
Главной причиной преждевременного завершения купального сезона специалист назвал аномально холодные ночи, установившиеся в столичном регионе. Ночные температуры в Москве стабильно опускаются ниже 10 градусов тепла, что приводит к интенсивному охлаждению водных объектов. По словам метеоролога, такой температурный режим делает невозможным формирование комфортных условий для отдыха у воды, которые характерны для классического бархатного сезона.
Вильфанд подчеркнул, что текущие показатели температуры воды в водоёмах Подмосковья уже сейчас соответствуют осенним значениям, что исключает возможность возврата к летним условиям.
Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей в сентябре ждёт классическое бабье лето. При этом он подчеркнул, что точное время начала этого погодного явления будет известно не ранее чем за трое суток до его наступления.