Синоптик посоветовал москвичам не ждать бархатного сезона в этом году

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил об отсутствии традиционного бархатного сезона в Московском регионе в текущем году. Соответствующее заявление он сделал в комментарии агентству ТАСС, подробно объяснив метеорологические причины этого явления.

«Бархатного сезона уже не будет, конечно, в Московском регионе. Под бархатным сезоном понимается ситуация, когда температура воды и воздуха комфортная, не очень жаркая и приблизительно одинаковая. Сейчас уже у Звенигорода [температура составляет] плюс 16 градусов, на юге Московской области — плюс 18 градусов, а во многих притоках Москвы — плюс 14-15 градусов», — констатировал Вильфанд.

Главной причиной преждевременного завершения купального сезона специалист назвал аномально холодные ночи, установившиеся в столичном регионе. Ночные температуры в Москве стабильно опускаются ниже 10 градусов тепла, что приводит к интенсивному охлаждению водных объектов. По словам метеоролога, такой температурный режим делает невозможным формирование комфортных условий для отдыха у воды, которые характерны для классического бархатного сезона.

Вильфанд подчеркнул, что текущие показатели температуры воды в водоёмах Подмосковья уже сейчас соответствуют осенним значениям, что исключает возможность возврата к летним условиям.