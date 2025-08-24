Суд запретил ролик блогера Литвина о покупке военника из-за дискредитации ВС РФ

Прокуратура обосновала блокировку ролика тем, что он может негативно повлиять на мораль военнослужащих и подталкивать других к нарушению закона. По информации Mash, официального уведомления о запрете на управление авто, регистрацию ИП, недвижимости и транспорта Литвину пока не вручали.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы аннулировала военный билет Михаила Литвина, что теоретически может привести к его призыву на службу или к лишению свободы до года. В 2018 году он был освобождён от призыва и получил категорию «В», зачисленную в запас. Однако по результатам проверки военного комиссара Москвы были выявлены нарушения, и решение о зачислении в запас и присвоении звания рядового отменили.