24 августа, 08:48

Суд запретил ролик блогера Литвина о покупке военника из-за дискредитации ВС РФ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mikhail_litvin

Вирусное видео блогера Михаила Литвина, где он признаётся в покупке военника, признали дискредитацией Вооружённых сил РФ. Суд постановил блокировать ролик на всех платформах. Об этом сообщил Mash.

Прокуратура обосновала блокировку ролика тем, что он может негативно повлиять на мораль военнослужащих и подталкивать других к нарушению закона. По информации Mash, официального уведомления о запрете на управление авто, регистрацию ИП, недвижимости и транспорта Литвину пока не вручали.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы аннулировала военный билет Михаила Литвина, что теоретически может привести к его призыву на службу или к лишению свободы до года. В 2018 году он был освобождён от призыва и получил категорию «В», зачисленную в запас. Однако по результатам проверки военного комиссара Москвы были выявлены нарушения, и решение о зачислении в запас и присвоении звания рядового отменили.

