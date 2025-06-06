Тюрьма или армия: Прокуратура аннулирована фальшивый военник Литвина
Прокуратура Москвы аннулировала военный билет Литвина, ему светит уголовка
Блогер Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин
Прокуратура Москвы аннулировала военный билет Михаила Литвина, что может привести к его призыву на службу или даже к лишению свободы на срок до года. Это стало известно в ответ на запрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
В письме прокуратура уточнила, что Литвин был освобождён от призыва и получил категорию «В», зачисленную в запас в 2018 году. Однако по итогам проверки военного комиссара Москвы были выявлены нарушения, в результате чего решение о его зачислении в запас и присвоении звания рядового отменено.
Теперь блогера может ждать уголовная ответственность по статье о подделке документов, что грозит ему годом тюремного заключения.
Напомним, что Михаил Литвин имел фальшивый военный билет, согласно которому ему была присвоена категория «ограниченно годен». На допросе блогер пояснил, что документ о временном проживании в общежитии МГТУ им. Баумана, согласно которому он учится в данном заведении, ему помогли оформить некие знакомые из Сети. После скандала он срочно улетел в ОАЭ, а в МГТУ имени Баумана опровергли данные об обучении Михаила Литвина.