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Регион
6 июня, 12:52
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Тюрьма или армия: Прокуратура аннулирована фальшивый военник Литвина

Прокуратура Москвы аннулировала военный билет Литвина, ему светит уголовка

Блогер Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин

Блогер Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин

Прокуратура Москвы аннулировала военный билет Михаила Литвина, что может привести к его призыву на службу или даже к лишению свободы на срок до года. Это стало известно в ответ на запрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

В письме прокуратура уточнила, что Литвин был освобождён от призыва и получил категорию «В», зачисленную в запас в 2018 году. Однако по итогам проверки военного комиссара Москвы были выявлены нарушения, в результате чего решение о его зачислении в запас и присвоении звания рядового отменено.

Теперь блогера может ждать уголовная ответственность по статье о подделке документов, что грозит ему годом тюремного заключения.

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Напомним, что Михаил Литвин имел фальшивый военный билет, согласно которому ему была присвоена категория «ограниченно годен». На допросе блогер пояснил, что документ о временном проживании в общежитии МГТУ им. Баумана, согласно которому он учится в данном заведении, ему помогли оформить некие знакомые из Сети. После скандала он срочно улетел в ОАЭ, а в МГТУ имени Баумана опровергли данные об обучении Михаила Литвина.

Оксана Попова
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