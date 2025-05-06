В МГТУ имени Баумана опровергли данные об обучении Михаила Литвина
Блогер Михаил Литвин. Обложка © Telegram / Литвин
Блогер Михаил Литвин, которого подозревают в незаконном получении военного билета через фиктивное обучение в МГТУ им. Баумана, никогда не числился студентом этого вуза и не проживал в его общежитии. Об этом сообщили РИА «Новости» представители университета.
По их словам, Литвин не был зарегистрирован в общежитии, в частности в Измайлово, и в списках студентов такого человека не значилось.
Напомним, что Михаил Литвин имел фальшивый военный билет, согласно которому ему была присвоена категория «ограниченно годен». На допросе блогер пояснил, что документ о временном проживании в общежитии МГТУ им. Баумана, согласно которому он учится в данном заведении, ему помогли оформить некие знакомые из Сети. После скандала он срочно улетел в ОАЭ.