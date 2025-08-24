Трамп поздравил Украину с Днём независимости и напомнил Зеленскому о переговорах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский поделился в соцсети Х поздравлением от президента США Дональда Трампа. В своем письме глава белого дома от имени американского народа поздравил «мужественный народ Украины» с 34-й годовщиной независимости, пожелав им всего наилучшего.
Американский лидер высоко оценил «несокрушимый дух» и «мужество» нации, отметив их вдохновляющее значение. Он также подчеркнул, что Вашингтон с уважением относятся к усилиям Киева и разделяют веру в будущее Украины как независимой державы.
«Соединённые Штаты поддерживают переговоры об урегулировании, которое приведёт к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины», — указано в письме.
Ранее Зеленский поздравил граждан с Днём независимости Украины, записав видеообращение в чёрной вышиванке цветов ОУН-УПА*. Он призвал благодарить тех, кто участвует в боевых действиях, заявив, что ради этого стоит жить и продолжать «стоять».
* Запрещённая в России экстремистская организация.