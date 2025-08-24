Трамп поздравил Украину с Днём независимости и напомнил Зеленскому о переговорах

«Соединённые Штаты поддерживают переговоры об урегулировании, которое приведёт к прочному, длительному миру, положит конец кровопролитию и защитит суверенитет и достоинство Украины», — указано в письме.

«Желаю мира и солидарности»: Лукашенко обратился к украинцам в День независимости

Ранее Зеленский поздравил граждан с Днём независимости Украины, записав видеообращение в чёрной вышиванке цветов ОУН-УПА*. Он призвал благодарить тех, кто участвует в боевых действиях, заявив, что ради этого стоит жить и продолжать «стоять».