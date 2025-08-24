Губернатор Дрозденко: Огонь в порту Усть-Луга Ленобласти полностью ликвидирован
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana
Открытое горение на терминале в Усть-Луге полностью ликвидировано, и службы приступили к восстановительным работам. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано», — написал он.
По его словам, после тушения пожара службы собственника начали ремонтно-восстановительные работы на площадке, чтобы обеспечить безопасность и восстановление функционирования терминала.
Напомним, что в воздушном пространстве Усть-Луга расчёты противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников ВСУ. При падении обломков одного из дронов возникло возгорание на терминале НОВАТЭК. На месте работали пожарные и силы МЧС. По предварительным данным пострадавших нет.