Губернатор Дрозденко: Огонь в порту Усть-Луга Ленобласти полностью ликвидирован

Открытое горение на терминале в Усть-Луге полностью ликвидировано, и службы приступили к восстановительным работам. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано», — написал он.

По его словам, после тушения пожара службы собственника начали ремонтно-восстановительные работы на площадке, чтобы обеспечить безопасность и восстановление функционирования терминала.