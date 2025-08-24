Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 09:32

Губернатор Дрозденко: Огонь в порту Усть-Луга Ленобласти полностью ликвидирован

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana

Открытое горение на терминале в Усть-Луге полностью ликвидировано, и службы приступили к восстановительным работам. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано», — написал он.

По его словам, после тушения пожара службы собственника начали ремонтно-восстановительные работы на площадке, чтобы обеспечить безопасность и восстановление функционирования терминала.

Напомним, что в воздушном пространстве Усть-Луга расчёты противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников ВСУ. При падении обломков одного из дронов возникло возгорание на терминале НОВАТЭК. На месте работали пожарные и силы МЧС. По предварительным данным пострадавших нет.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
