Громкий хлопок раздался в Центральном детском магазине на Лубянке
ТАСС: Хлопок произошёл на 2-м этаже ЦДМ в Москве, есть пострадавшие
Обложка © ТАСС / Вероника Зорина
В Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: на втором этаже ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах. В данный момент проводится срочная эвакуация, ситуация под контролем специалистов.
Прошлый раз пожар в здании ЦДМ произошёл этой весной. Он начался в пекарне Cinnabon, никто не пострадал.