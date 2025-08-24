Громкий хлопок раздался в Центральном детском магазине на Лубянке

В Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: на втором этаже ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах. В данный момент проводится срочная эвакуация, ситуация под контролем специалистов.