Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 09:27

Громкий хлопок раздался в Центральном детском магазине на Лубянке

ТАСС: Хлопок произошёл на 2-м этаже ЦДМ в Москве, есть пострадавшие

Обложка © ТАСС / Вероника Зорина

Обложка © ТАСС / Вероника Зорина

В Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: на втором этаже ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах. В данный момент проводится срочная эвакуация, ситуация под контролем специалистов.

Прошлый раз пожар в здании ЦДМ произошёл этой весной. Он начался в пекарне Cinnabon, никто не пострадал.

В Усть-Луге в результате падения обломков дрона возникло возгорание в порту
В Усть-Луге в результате падения обломков дрона возникло возгорание в порту
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar