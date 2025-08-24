Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
24 августа, 09:50

Дрон ВСУ ранил мирного жители в Курской области

Хинштейн: В результате атаки ВСУ на Рыльск пострадал 38-летний мирный житель

Обложка © Life.ru

Сегодня, 24 августа, вражеские дроны ударили по городу Рыльску Курской области. Повреждены жилые дома, один человек получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Пострадал 38-летний мужчина. У него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени. Ему оказана медицинская помощь», — написал он.

По словам врио губернатора, информация о последствиях ударов уточняется. Он призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и укрываться в безопасных местах при объявлении воздушной тревоги, подчеркнув, что человеческая жизнь — самое ценное.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника, сбитого системой ПВО, упали на жилую застройку в Курске. Атака произошла в день, посвящённый победе в Курской битве. Хинштейн назвал действия противника свидетельством исторического беспамятства.

Милена Скрипальщикова
