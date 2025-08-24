Названа причина взрыва в здании ЦДМ на Лубянке
Обложка © ТАСС / Елена Мельникова
Разгерметизация газового баллона, предположительно, спровоцировала ЧП в Центральном детском магазине в Москве на Лубянке. Как сообщили в оперативных службах, один человек пострадал.
Напомним, в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: на втором этаже ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. На месте происшествия работают специалисты.