24 августа, 09:37

Названа причина взрыва в здании ЦДМ на Лубянке

РИАН: Газовый баллон стал причиной взрыва в здании Центрального детского магазина

Обложка © ТАСС / Елена Мельникова

Разгерметизация газового баллона, предположительно, спровоцировала ЧП в Центральном детском магазине в Москве на Лубянке. Как сообщили в оперативных службах, один человек пострадал.

Напомним, в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: на втором этаже ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. На месте происшествия работают специалисты.

