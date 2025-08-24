Женщина и ребёнок погибли из-за удара ВСУ по мосту в Херсонской области

В результате артиллерийского удара ВСУ по Чернянскому мосту в Херсонской области погибли женщина и 11-летний ребёнок. Они были доставлены в Каховскую центральную районную больницу, однако спасти пострадавших не удалось. Об этом рассказал глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук.

«Констатация смерти ещё двоих людей. Женщина и ребёнок 11 лет. Мои искренние соболезнования близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Филипчук в своём телеграм-канале.