24 августа, 09:52

Женщина и ребёнок погибли из-за удара ВСУ по мосту в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В результате артиллерийского удара ВСУ по Чернянскому мосту в Херсонской области погибли женщина и 11-летний ребёнок. Они были доставлены в Каховскую центральную районную больницу, однако спасти пострадавших не удалось. Об этом рассказал глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук.

«Констатация смерти ещё двоих людей. Женщина и ребёнок 11 лет. Мои искренние соболезнования близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим»,написал Филипчук в своём телеграм-канале.

В херсонских Алёшках опровергли слухи о массовой эвакуации

Ранее стало известно, что один мирный житель стал жертвой атаки FPV-дрона, осуществлённой ВСУ в Белгородской области. От полученных при налёте ранений он скончался на месте.

Полина Никифорова
