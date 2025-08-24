Семейный отдых закончился трагедией: Двое детей погибли в стамбульском отеле после ужина

Трагический инцидент с нидерландскими туристами произошёл в одном из отелей исторического района Фатих в Стамбуле. Как сообщает издание Sabah со ссылкой на источники, 23 августа в отеле на улице Бейазыт Хамам были обнаружены без признаков жизни двое несовершеннолетних граждан Нидерландов — 17-летний Мохаммед Джамиль Юсуф и его 15-летний брат Мохаммед Яздани.

Их отец, 57-летний Рашид Мохаммед Аджоеб, был экстренно госпитализирован в состоянии глубокого шока и физического истощения. По предварительным данным, семья прибыла на отдых в Стамбул и в день трагедии посещала площадь Таксим, где обедала в одном из местных ресторанов.

Согласно показаниям отца, после возвращения в отель все члены семьи начали испытывать резкое недомогание. Утром следующего дня сотрудники отеля, обеспокоенные отсутствием признаков активности постояльцев и странными звуками из номера, приняли решение войти в комнату.

Обнаруженная картина оказалась шокирующей: подростки лежали без сознания на полу, а их отец едва мог говорить и двигаться. Незамедлительно были вызваны полицейские патрули и скорая медицинская помощь. Прибывшие медики констатировали смерть несовершеннолетних и оказали первую помощь их отцу, который был транспортирован в ближайшую клинику для проведения срочных медицинских процедур.

В настоящее время турецкие правоохранительные органы проводят комплексное расследование инцидента. Основными версиями происшествия рассматриваются как возможное пищевое отравление, так и другие причины, включая утечку опасных веществ в помещении.