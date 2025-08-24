Мессенджер MAX
24 августа, 10:07

Купят вдвое дороже: Царёв рассказал, кто расплатится за украинский кризис

Царёв: Европа проиграла в конфликте на Украине и заплатит издержки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michai

Европа стала проигравшей стороной в конфликте на Украине и именно на неё лягут финансовые издержки. Такой прогноз представил политик Олег Царёв.

«Между Россией и США обговариваются очень выгодные бизнес-контракты. <...> Они будут покупать русский газ и продавать его в два раза дороже Европе. Европа будет платить. Такое ощущение, что Европа — это проигравшая сторона в этом русско-украинском конфликте, она будет за всё платить. Кроме того, Вашингтон и Москва обсуждают и арктические проекты», — отметил он в разговоре с «Царьградом».

По словам политика, на фоне активизировавшихся консультаций вокруг урегулирования возникает много информационного шума, тогда как настоящие переговоры ведутся в тиши кабинетов. Он обратил внимание на противоречивые заявления европейских лидеров и президента США Дональда Трампа, объяснив это стремлением американской стороны повысить статус переговоров.

Царёв подчеркнул, что подобные высказывания не стоит воспринимать всерьёз, поскольку реальные механизмы диалога всегда отлажены и проходят по заранее согласованному сценарию. Он добавил, что за дипломатическими процессами неизменно стоит экономика, а ключевыми вопросами остаются контроль над энергетическими потоками и выгодные контракты.

Эксперт заключил, что между Россией и США обсуждаются взаимовыгодные бизнес-соглашения, включающие операции с российским газом через украинскую инфраструктуру и «Северный поток».

Выяснилось, кого Европа хочет видеть на посту президента Сербии вместо Вучича
Несмотря на очевидный ущерб, который наносит Европе политический курс последних лет, в Брюсселе и не думают проявлять гибкость. Недавно стало известно, что главы европейских государств работают над новым пакетом антироссийских санкций. Предполагается, что рестрикции вступят в силу, если президент России Владимир Путин откажется от трёхсторонней встречи с американским лидером и Владимиром Зеленским.

