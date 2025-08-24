Появилось видео с места взрыва в ЦДМ, где погиб человек
Один человек погиб при взрыве в здании Центрального детского магазина в Москве
Обложка © Telegram / SHOT
Один человек погиб, ещё один пострадал из-за взрыва в здании Центрального детского магазина в столице. По данным SHOT, о громком хлопке сообщили очевидцы.
Обстановка у здания ЦДМ в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Свидетели утверждают, что после хлопка огонь охватил мужчину. Помещение окутано дымом, идет срочная эвакуация. По предварительным данным, один человек погиб и ещё один пострадал. Официальных комментариев и подтверждения сведений от экстренных служб пока не поступало.
Напомним, в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: на втором этаже ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты.