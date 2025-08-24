Появилось видео с места взрыва в ЦДМ, где погиб человек

Один человек погиб, ещё один пострадал из-за взрыва в здании Центрального детского магазина в столице. По данным SHOT, о громком хлопке сообщили очевидцы.

Свидетели утверждают, что после хлопка огонь охватил мужчину. Помещение окутано дымом, идет срочная эвакуация. По предварительным данным, один человек погиб и ещё один пострадал. Официальных комментариев и подтверждения сведений от экстренных служб пока не поступало.