Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 09:44

Появилось видео с места взрыва в ЦДМ, где погиб человек

Один человек погиб при взрыве в здании Центрального детского магазина в Москве

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Один человек погиб, ещё один пострадал из-за взрыва в здании Центрального детского магазина в столице. По данным SHOT, о громком хлопке сообщили очевидцы.

Обстановка у здания ЦДМ в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Свидетели утверждают, что после хлопка огонь охватил мужчину. Помещение окутано дымом, идет срочная эвакуация. По предварительным данным, один человек погиб и ещё один пострадал. Официальных комментариев и подтверждения сведений от экстренных служб пока не поступало.

Напомним, в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: на втором этаже ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar