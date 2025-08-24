Мессенджер MAX
24 августа, 10:28

Автоэксперт рассказал о современных схемах развода водителей на деньги

Обложка © Live.ru

Автомобильные мошенничества с искусственно созданными аварийными ситуациями на российских дорогах постепенно сходят на нет, однако водителям по-прежнему необходимо сохранять бдительность и оснащать транспортные средства видеорегистраторами. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал ведущий автоэксперт и главный редактор авторитетного автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Вообще история с подставами почти закончилась, но самая распространённая подстава — небольшое касание в своей полосе, бампер отваливается, и человек обвиняет во всем того, кто ехал спереди. Бампер плохо закреплен у мошенников, и из-за этого случается коллизия», — констатировал эксперт.

Вторая распространённая тактика — манипуляции с псевдопострадавшими, когда пешеходы или велосипедисты намеренно создают аварийные ситуации. Особую опасность, по словам эксперта, представляют организованные группы с участием несовершеннолетних.

«Ребёнок бежит по проезжей части, видит, что едет машина, резко перед ней выбегает на дорогу. Небольшое касание, буквально сантиметр поверхности, он падает, тут же прибегают его родители, родственники и требуют с водителя компенсации», — подчеркнул Ракитин.

Аналогичным образом действуют и мошенники-велосипедисты, которые намеренно врезаются в боковую часть автомобиля, имитируя наезд. Ракитин подчёркивает, что без видеорегистратора доказать свою невиновность в таких ситуациях практически невозможно.

Третья категория мошенничеств связана с психологическим воздействием — якобы случайные попутчики или «пострадавшие» в дорожных ситуациях пытаются продать водителям поддельные ценности или выманить деньги под предлогом срочной помощи.

Эксперт объяснил, как не попасть в капкан при заказе автомобиля из-за рубежа

Ранее автоэксперт заявил, что некоторые китайские бренды скоро уйдут из России. Причина в том, что сейчас на рынке представлено слишком много моделей, многие из которых не подходят для наших дорог.

Алиса Хуссаин
