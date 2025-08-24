Под «Куполом Донбасса»: Над Донецком, Макеевкой и Горловкой перехвачено почти 800 дронов ВСУ

За минувшую неделю система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла почти 800 террористических атак с применением беспилотников в небе над Донецкой Народной Республикой. По данным ФСБ России, большая часть обезвреженных БПЛА — 453 единицы — пришлась на Донецк и Макеевку, в то время как над Горловкой был ликвидирован 331 вражеский дрон.

«Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 784 террористические атаки со стороны противника. <...> В Донецке и Макеевке фиксируется повышенная активность разведывательных беспилотников самолётного типа, а также фальшдронов, предназначенных для вскрытия систем ПВО, охраняющих мирные города», — отметили представители ведомства.

В ФСБ подчёркивают, что противник не отказывается от тактики массированных ночных ударов. Среди недавних инцидентов — попытка атаки электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка коптером с 60-мм миномётной миной и целенаправленный удар FPV-дроном с самодельным взрывным устройством по объектам водоснабжения в Горловке.