24 августа, 11:29

Болтунам скидку не дают: Россиян предостерегли от ошибок при покупке жилья

Эксперт Меделяновская: Задаток позволит не упустить понравившееся жильё

Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Studio Romantic

Покупатели жилья часто совершают типичные ошибки, которые могут привести к упущению выгодных вариантов или дополнительным расходам. Об этом рассказала директор по работе с ключевыми клиентами, партнёр Kalinka Ecosystem Полина Меделяновская.

«Некоторые покупатели уходят в долгий поиск или уезжают в отпуск, полагая, что в больших бюджетах квартиры медленно продаются. А потом очень обидно узнать, что желанный вариант упущен и его приобрёл кто-то более быстрый и решительный», — отметила эксперт в разговоре с газетой «Известия». Она подчеркнула, что ликвидные лоты быстро исчезают с рынка, поэтому при наличии подходящего варианта стоит внести даже символический задаток.

Меделяновская указала, что восторженные отзывы о квартире в присутствии собственника лишают покупателя возможности добиться скидки. Также серьёзной ошибкой является недостаточная проверка окружения — даже элитное жильё теряет ценность при неудачном соседстве с устаревшими домами.

Эксперт добавила, что многие недооценивают важность транспортной доступности и времени на дорогу до ключевых локаций. Отдельно она выделила необходимость технического аудита при покупке квартиры с отделкой, который позволяет выявить скрытые недостатки ремонта до совершения сделки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России резко выросло количество заявок на оформление ипотеки. С апреля по июнь число желающих купить жильё в новостройке выросло на 12% в сравнении с первым кварталом 2025 года, а на рост на рынке вторичного жилья составил 26%.

Юрий Лысенко
