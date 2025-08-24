Звезда сериала «Клан Сопрано» ушёл из жизни в 96 лет

Джерри Эдлер, знаменитый американский актёр, наиболее известный своей ролью Германа «Хеша» Рабкина в культовом сериале «Клан Сопрано», ушёл из жизни в возрасте 96 лет. Эту печальную новость сообщило издание Hollywood Reporter.

Эдлер также отметился ролями в популярных проектах, включая сериалы «Хорошая жена», «Спаси меня» и «Долго и счастливо». Среди его театральных работ выделяется участие в постановке легендарного мюзикла «Моя прекрасная леди» вместе с великой актрисой Джули Эндрюс. Причины кончины актера пока официально не разглашаются.