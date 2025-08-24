Мессенджер MAX
24 августа, 11:04

Звезда сериала «Клан Сопрано» ушёл из жизни в 96 лет

Актёр Джерри Эдлер скончался на 97-м году жизни

Джерри Эдлер. Обложка © Kinopoisk

Джерри Эдлер, знаменитый американский актёр, наиболее известный своей ролью Германа «Хеша» Рабкина в культовом сериале «Клан Сопрано», ушёл из жизни в возрасте 96 лет. Эту печальную новость сообщило издание Hollywood Reporter.

Эдлер также отметился ролями в популярных проектах, включая сериалы «Хорошая жена», «Спаси меня» и «Долго и счастливо». Среди его театральных работ выделяется участие в постановке легендарного мюзикла «Моя прекрасная леди» вместе с великой актрисой Джули Эндрюс. Причины кончины актера пока официально не разглашаются.

Ранее Life.ru сообщал о смерти американского актёра и режиссёра Дэвида Кетчама. Он ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Свою кинокарьеру Кетчам начал в 60-х. Наибольшую известность ему принесла роль Агента 13 в культовой франшизе «Напряги извилины».

