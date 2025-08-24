В Раде заявили о единой позиции по вопросу территориальной целостности Украины

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сделал программное заявление о консолидации украинского парламента вокруг ключевых вопросов национальной безопасности. В интервью изданию «РБК-Украина» спикер подчеркнул, что, несмотря на существующие различия в политических взглядах, все фракции парламента демонстрируют единство в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

«Есть темы, где компромиссов быть не может: речь идёт о суверенитете и территориальной целостности, поддержке сил обороны и безопасности, движении в сторону ЕС и НАТО, а также об ответственности агрессора. В этих вопросах нужно действовать единой командой», — заявил Стефанчук.

Спикер парламента особо отметил, что разнообразие политических позиций не противоречит принципам демократии, и Украина даже в условиях военного времени продолжает демонстрировать приверженность этим ценностям. По его словам, способность к дискуссии по непростым вопросам сочетается с абсолютной сплочённостью в отношении базовых национальных интересов.

К слову, The New York Times пишет, что Украина может рассмотреть возможность вывода войск с подконтрольных территорий Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, включая гарантии со стороны США.