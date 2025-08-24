Мессенджер MAX
Папа римский Лев XIV призвал Зеленского к диалогу

Папа Римский Лев XIV. Обложка © ТАСС / ЕРА

В письме Владимиру Зеленскому в День независимости Украины Папа римский Лев XIV подчеркнул важную роль диалога в процессе урегулирования мира. После традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра понтифик присоединился к молитвам о мире в стране «украинских братьев и сестёр».

«Призываю Бога Всемогущего тронуть сердца людей доброй воли, чтобы шум оружия стих и уступил диалогу для обретения мира и благополучия для всех», — говорится в письме.

Он также напомнил о пятничном дне поста и молитвах за жертв конфликтов.

Ранее президент США Дональд Трамп направил Владимиру Зеленскому поздравительное послание. В письме глава Белого дома от имени американского народа выразил свои добрые пожелания «стойкому народу Украины» по случаю 34-й годовщины обретения независимости. Также американский лидер напомнил Зеленскому про переговоры.

