В США раскрыли, при каком условии Зеленский откажется от Донбасса

Владимир Зеленский может рассмотреть возможность территориальных уступок на Донбассе в обмен на всеобъемлющие гарантии безопасности со стороны США и их союзников, которые стали бы стратегической альтернативой членству в НАТО. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

Согласно материалу издания, именно такой компромиссный сценарий может позволить украинскому руководству получить необходимую поддержку внутри страны для принятия сложного решения об отказе от части территорий. Эксперты, опрошенные газетой, указывают, что Украина, возможно, достигла критической точки, когда подобный обмен становится политически осуществимым.

«Если в обмен [на гарантии] нужно избавиться от Донбасса, я думаю, [Украина] это сделает», — заявил политолог Балаж Ярабик в интервью изданию.

Под «железными» гарантиями, согласно материалу, понимаются не просто дипломатические документы, а конкретные военные обязательства, включая возможное размещение международных контингентов и обеспечение воздушной поддержки со стороны США.

При этом издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа, исключившая для Киева возможность вступления в НАТО, уже начала проработку параметров таких гарантий. Вместе с тем, американские журналисты подчёркивают, что Москва вряд ли согласится с гарантиями безопасности, предполагающими размещение войск стран НАТО на Украине.