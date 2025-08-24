С начала года более 13 тысяч украинцев задержали за попытку сбежать из страны

С начала 2025 года украинские пограничники пресекли свыше 13 тысяч попыток незаконного выезда граждан из страны. Об этом проинформировал представитель Государственной пограничной службы Незалежной Андрей Демченко в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«В целом, за разные правонарушения с начала этого года было задержано больше 13 тысяч граждан, которые нарушали законодательство, пытались незаконно пересечь границу», — отметил Демченко.

По его словам, в последнее время наблюдается существенный рост числа подобных инцидентов. Всплеск активности связывается с планами властей ввести уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы.

«Существенное увеличение (зафиксировано. — прим. Life.ru) за последние дни — вдвое, втрое увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы», — добавил представитель погранслужбы.

Демченко объяснил, что число желающих незаконно пересечь границу остаётся высоким. Пограничники задерживают их как непосредственно на рубежах, так и в приграничных территориях. Главная проблема, по его словам, заключается в том, что административные наказания не являются достаточным сдерживающим фактором. Есть случаи, когда одних и тех же «рекордсменов» задерживают по три, пять и даже более 10 раз за повторяющиеся попытки нелегального выезда.