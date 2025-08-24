В Саяно-Шушенском заповеднике показали видео с играми детёнышей снежных барсов

Саяно-Шушенский заповедник стал свидетелем редкого события: фотоловушки засняли трёх двухмесячных детёнышей снежного барса по кличке Клёпа, резвящихся на его территории. Эти уникальные кадры, демонстрирующие игры котят, были обнародованы медиа-ресурсом «Сибирский экспресс».

Данная регистрация является самой ранней в истории наблюдений — до этого самки с потомством появлялись перед камерами лишь в октябре. Полученные кадры демонстрируют характерное поведение молодых ирбисов: котята проявляют повышенную активность, играют и исследуют окружающее пространство под присмотром матери.

Котята играют друг с другом и прыгают на маму. Видео © Telegram / «Сибирский Экспресс»

Саяно-Шушенский заповедник, являющийся северной границей мирового ареала обитания снежного барса, играет ключевую роль в сохранении этого редкого вида. На территории России ирбисы также населяют горные системы Алтая, Тувы, Хакасии и Бурятии, однако именно западно-саянская группировка демонстрирует устойчивую динамику роста популяции.

Благодаря рождению потомства у самки Клёпы, общая численность снежных барсов в заповеднике достигла 14 особей, а вся западно-саянская группировка насчитывает теперь 20 животных. К слову, эти хищники занесены в Красную книгу международного союза охраны природы.