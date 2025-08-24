В одной из стран ограничили выдачу паспортов

В Афганистане введены новые правила выдачи паспортов: документ теперь не получат осуждённые, лица с запретом на выезд, не погасившие долги и дети без сопровождения законных представителей. Об этом сообщил новостной портал Khaama press со ссылкой на национальное паспортное управление.

«Новая паспортная политика предусматривает запрет на получение паспортов осуждёнными лицами, а также индивидами, которым запрещён выезд за границу. Паспорта не будут выдавать и детям без сопровождения законных представителей», — говорится в материале.

Также документ не выдадут гражданам с невыполненными финансовыми обязательствами. В распоряжении национального паспортного управления указано, что лица, отмеченные в базах данных как «не подлежащие выезду на основании их биометрических данных», автоматически лишаются права на получение паспорта. Паспорт нужен афганцам для поездок за границу, внутри страны они пользуются удостоверением личности — тазкирой.

До возвращения к власти движения «Талибан»* в 2021 году законодательство Афганистана позволяло большинству граждан получать паспорта. Ограничения касались лишь осуждённых за тяжкие преступления. Новые правила существенно ужесточают доступ к заграничным документам, расширяя категории лиц, которым запрещено получать паспорт.

Ранее посольство Афганистана в Москве опровергло заявление депутата Госдумы Алексея Чепы о том, что песня с фразой «груды черепов русских» якобы является официальным гимном страны. В дипмиссии подчеркнули, что современные власти Афганистана никакой гимн не утверждали и назвали композицию «скабрезной песенкой».