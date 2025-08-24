В Рыльске пострадала женщина из-за удара дрона ВСУ

«К сожалению, ранена женщина. У 54-летней пострадавшей травма бедра и грудной клетки. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — уточнил Хинштейн.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате обстрела Рыльска ранения получили два человека. Кроме того, пострадали многоквартирный и 11 частных домов, повреждены около десяти гаражей и девять автомобилей. Огнём полностью уничтожен один жилой дом и хозяйственная постройка.