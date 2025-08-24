В Рыльске пострадала женщина из-за удара дрона ВСУ
Хинштейн: ВСУ вновь атаковали Рыльск, пострадала женщина
В Рыльске Курской области беспилотник атаковал частный дом. В результате пострадала 54-летняя женщина, её доставили в местную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
«К сожалению, ранена женщина. У 54-летней пострадавшей травма бедра и грудной клетки. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь», — уточнил Хинштейн.
Как он сообщил, на месте происшествия задействованы все экстренные службы и руководитель района. Хинштейн также акцентировал внимание на необходимости быть начеку и напомнил о сохраняющейся опасности.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате обстрела Рыльска ранения получили два человека. Кроме того, пострадали многоквартирный и 11 частных домов, повреждены около десяти гаражей и девять автомобилей. Огнём полностью уничтожен один жилой дом и хозяйственная постройка.