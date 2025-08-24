Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 августа, 12:10

В результате обстрела Рыльска пострадали два человека, разрушены дома и машины

Обстрел Рыльска привёл к ранениям двоих жителей и значительным разрушениям инфраструктуры. Один из пострадавших, 43-летний мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии в Курскую областную больницу. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В Рыльскую ЦРБ также доставлен пострадавший из села Толпино Кореневского района. При атаке дроном 21-летний молодой человек получил рвано-ушибленные раны левого бедра. Ему оказана медицинская помощь, он отпущен на амбулаторное лечение», — уточнил последствия атаки Хинштейн в своём телеграм-канале.

В результате атаки пострадали многоквартирный и 11 частных домов, повреждены около десяти гаражей и девять автомобилей. Огнём полностью уничтожен один жилой дом и хозяйственная постройка. Для тушения пожаров были привлечены дополнительные силы пожарных расчётов. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы, ситуацию держит на контроле врио губернатора.

Кроме того, в ночь с 23 на 24 августа дрон ВСУ был перехвачен системами ПВО около Курской АЭС. В 00:26 мск БПЛА был сбит, при падении произошёл взрыв, что привело к повреждению трансформатора атомной станции. Хинштейн назвал эту атаку беспилотника угрозой ядерной безопасности.

Полина Никифорова
