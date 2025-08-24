Путин поздравил коллектив Череповецкого металлургического комбината с 70-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу и ветеранам Череповецкого металлургического комбината ПАО «Северсталь» по случаю 70-летнего юбилея предприятия. В своём обращении глава государства подчеркнул историческую значимость и промышленные достижения одного из крупнейших металлургических комплексов страны.

«Вы по праву можете гордиться славной историей родного предприятия. Начав отсчёт трудовых свершений в 1955 году, за прошедшее время оно прошло большой путь и сегодня по праву считается одним из признанных флагманов отечественной металлургической отрасли, настоящим промышленным, индустриальным гигантом», — отметил президент.

В телеграмме особо отмечен вклад многих поколений работников комбината, чей самоотверженный труд, творческая энергия и высочайшая профессиональная компетентность позволили достичь впечатляющих производственных результатов. Путин акцентировал, что современный коллектив достойно продолжает традиции предшественников, уделяя приоритетное внимание модернизации производства, решению экологических задач и внедрению инновационных природосберегающих технологий.

Глава государства также выделил стратегическую роль предприятия в развитии экономики, укреплении обороноспособности и национальной безопасности России. Отдельно отмечена социальная ответственность компании: активное участие в общественной, спортивной и культурной жизни Череповца, Вологодской области и страны в целом.

Президент также пожелал металлургам новых профессиональных достижений и выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии предприятия.