Эксперт назвал самое страшное оружие Израиля в секторе Газа

Доклад ООН о ситуации в секторе Газа проливает свет на сложный гуманитарный кризис, ставший следствием военных действий. Об этом в интервью заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

«Мы наблюдаем сейчас такую картину, при которой голод становится очень мощным инструментом войны. И если под таким углом ситуацию рассматривать, конечно, гуманитарная обстановка в Газе является критической. Потому что, как известно, без огня дыма не бывает», — отметил эксперт, в разговоре с 360.ru, комментируя противоречивые данные о поставках гуманитарных грузов.

По его словам, цель Израиля по ликвидации ХАМАС выглядит малореалистичной, поскольку движение продолжает оставаться центром сопротивления, а большинство израильских заложников, вероятно, уже погибли.

Единственным возможным решением политолог назвал переговорный процесс о создании палестинского государства, что исторически не входит в интересы Израиля. Он также отметил растущее международное давление на Тель-Авив со стороны Великобритании, Франции и других стран ЕС.

Ежов добавил, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом, израильский премьер Биньямин Нетаньяху как будто почувствовал себя свободнее и стал действовать намного самостоятельнее. При этом планы главы правительства еврейского государства очень радикальны, а их реализация крайне маловероятна, подытожил эксперт.