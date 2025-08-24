«Обменный фонд» Украины приближается к нулю, заявил помощник президента России и глава переговорной группы с Киевом Владимир Мединский. Он подчеркнул, что на территории РФ по-прежнему содержатся тысячи бойцов ВСУ, которые могут быть включены в последующие процедуры обмена.

«Видимо, наших там осталось совсем мало, «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». Это хорошо. У нас же ещё – тысячи пленных ВСУ», — написал он.

По словам Мединского, на последнем обмене были переданы 146 человек в обмен на 146 российских военнопленных. При этом Киев «отбирал» участников обмена из числа около 1000 украинских военнослужащих, обратившихся к Зеленскому.