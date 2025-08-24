«Наших там осталось мало»: Обменный фонд Украины приближается к нулю, заявил Мединский
Мединский: Обменный фонд Украины практически исчерпан
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
«Обменный фонд» Украины приближается к нулю, заявил помощник президента России и глава переговорной группы с Киевом Владимир Мединский. Он подчеркнул, что на территории РФ по-прежнему содержатся тысячи бойцов ВСУ, которые могут быть включены в последующие процедуры обмена.
«Видимо, наших там осталось совсем мало, «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». Это хорошо. У нас же ещё – тысячи пленных ВСУ», — написал он.
По словам Мединского, на последнем обмене были переданы 146 человек в обмен на 146 российских военнопленных. При этом Киев «отбирал» участников обмена из числа около 1000 украинских военнослужащих, обратившихся к Зеленскому.
Ранее было опубликовано видео с российскими военнослужащими, возвращёнными в рамках обмена пленными с Украиной. На кадрах бойцы держат в руках триколор и скандируют «Россия», после чего садятся в автобус. Сначала им окажут психологическую и медицинскую помощь на территории Белоруссии, а затем они будут перевезены в Россию для продолжения лечения и реабилитации в профильных медицинских центрах Минобороны. Кроме того, сегодня были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.