Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 14:10

«Наших там осталось мало»: Обменный фонд Украины приближается к нулю, заявил Мединский

Мединский: Обменный фонд Украины практически исчерпан

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

«Обменный фонд» Украины приближается к нулю, заявил помощник президента России и глава переговорной группы с Киевом Владимир Мединский. Он подчеркнул, что на территории РФ по-прежнему содержатся тысячи бойцов ВСУ, которые могут быть включены в последующие процедуры обмена.

«Видимо, наших там осталось совсем мало, «обменный фонд» Украины приближается к «нулю». Это хорошо. У нас же ещё – тысячи пленных ВСУ», — написал он.

По словам Мединского, на последнем обмене были переданы 146 человек в обмен на 146 российских военнопленных. При этом Киев «отбирал» участников обмена из числа около 1000 украинских военнослужащих, обратившихся к Зеленскому.

«Ну с приездом, родные»: Москалькова встретила курян, которых вернули с Украины в рамках обмена
«Ну с приездом, родные»: Москалькова встретила курян, которых вернули с Украины в рамках обмена

Ранее было опубликовано видео с российскими военнослужащими, возвращёнными в рамках обмена пленными с Украиной. На кадрах бойцы держат в руках триколор и скандируют «Россия», после чего садятся в автобус. Сначала им окажут психологическую и медицинскую помощь на территории Белоруссии, а затем они будут перевезены в Россию для продолжения лечения и реабилитации в профильных медицинских центрах Минобороны. Кроме того, сегодня были возвращены восемь жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar