Трое строителей из Китая пострадали при падении обломков БПЛА в Ленобласти

На строительной площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали в результате падения строительных лесов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Кингисеппской больнице оказывают помощь троим рабочим с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса, пострадавшим в результате падения строительных лесов. Все пострадавшие — граждане Китая», — говорится в сообщении.

Причины происшествия уточняются. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что одной из версий является падение обломков БПЛА на строительные леса.