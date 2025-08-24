Мессенджер MAX
Регион
24 августа, 14:16

Трое строителей из Китая пострадали при падении обломков БПЛА в Ленобласти

Обложка © Life.ru

На строительной площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области трое рабочих из Китая пострадали в результате падения строительных лесов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В Кингисеппской больнице оказывают помощь троим рабочим с площадки строительства газоперерабатывающего комплекса, пострадавшим в результате падения строительных лесов. Все пострадавшие — граждане Китая», — говорится в сообщении.

Причины происшествия уточняются. В пресс-службе правительства Ленобласти отметили, что одной из версий является падение обломков БПЛА на строительные леса.

Ранее в воздушном пространстве Усть-Луги в Ленобласти расчёты противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников Вооружённых сил Украины. В результате падения обломков дронов возникло возгорание в порту. Пожарные и МЧС оперативно локализовали огонь, пострадавших нет.

