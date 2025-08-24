Новые стандарты: Гендерные тесты стали обязательными для российских легкоатлеток

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в полном соответствии с новыми регламентами World Athletics проводит масштабное тестирование российских спортсменок на определение гендерной принадлежности. На данный момент необходимое тестирование уже прошли более 130 спортсменок. Об этом РИА «Новости» рассказали представители ВФЛА на финале серии соревнований «Королева спорта» в Екатеринбурге.

Ключевым элементом процедуры является генный скрининг на наличие SRY-гена, который подтверждает отсутствие Y-хромосомы. Данное требование стало обязательным условием для допуска спортсменок к международным соревнованиям согласно обновлённым правилам всемирной руководящей организации.

«ВФЛА в полном объёме выполняет требования World Athletics. Все процедуры проходят в строгом соответствии с международными стандартами и правилами комплаенса. Мы будем и далее следить за выполнением всех норм и обеспечивать прозрачность отбора российских спортсменов для участия в крупнейших турнирах», — подчеркнули в федерации.

Процесс тестирования продолжается и охватывает всех спортсменок, претендующих на участие в соревнованиях под эгидой World Athletics.